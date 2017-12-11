Археологи могут искать морские сокровища по карте астронавта NASA

Экспедиция космической капсулы Mercury 15 собрала множество данных о кораблекрушениях, которые укажут ученым на ценные объекты. Об этом рассказали в эфире Fox News.

В 1963 году астронавт NASA Гордон Купер отправился в космос с целью фиксировать объекты, которые могут быть угрозой для ядерной безопасности США. Исследователь отметил на карте Карибского бассейна более сотни аномалий, которые могут быть местами крушения кораблей. Гордон Купер умер в 2004 году, но незадолго до своей смерти отдал свои записи историку Даррелу Миклосу, специализирующемуся на кораблекрушениях прошлого.

Эксперт осмотрел карту астронавта и пришел к выводу, что по ней можно найти минимум 11 локаций, где вместе с обломками покоятся морские сокровища: затонувшие грузы с золотыми и серебряными предметами. Теперь археологи могут искать древние ценности при помощи небольших субмарин с металлодетекторами.

Сам Даррел Микрос по данным космонавта отправился к островам Теркс и Кайкос. Вместе с коллегами историк обнаружил якорь, датируемый 1492-1550 годами. Судя по весу и габаритам, им был оснащен корабль водоизмещением порядка 300 тонн. На таких ходили мореплаватели эпохи Христофора Колумба. Из-за строгих законов, регламентирующих поиск археологических артефактов близ островов, члены экспедиции отправили якорь на дно, чтобы в будущем добиться разрешения на его вывоз.