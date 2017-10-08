Blue Origin запустит продажу билетов на космические экскурсии

Такое событие анонсировал первый вице-президент компании Роб Майерсон во время саммита в Вашингтоне. Его заявление приводит издание SpaceNews.

Инженеры Blue Origin несколько лет назад собрали комплекс New Shepard. Он состоит из пассажирской капсулы и многоразового ракетного носителя. Согласно проекту, ракета пролетает выше линии Кармана на высоте 100 километров и отсоединяет капсулу с пассажирами, которая после космической экскурсии опускается на планету независимо от носителя.

Ранее сотрудники авиакосмической компании испытывали свою систему. В 2015 году они успешно запустили и приземлили ракету. Позднее Blue Origin собрала модернизированную модель капсулы с широкими иллюминаторами и несколько раз отправила её на орбиту. Внутри попеременно находились живые дафнии и манекен.

Теперь можно ждать официального старта космического туризма. Как сообщил Роб Майерсон, Blue Origin запустит продажу билетов на полеты New Shepard уже в 2019 году. Однако прежде туристов в космос слетают квалифицированные сотрудники предприятия. Стоимость места в капсуле пока неизвестна.