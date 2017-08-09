Ученые вырастили мини-мозг неандертальца

Мозг неандертальца, выращенный в условиях лаборатории, имеет небольшой размер и похож на попкорн, тогда как мозг современного человека гораздо больше и имеет гладкую форму. В выращенном мозге ученые нашли особенности, схожие с особенностями людей-аутистов.

Американские ученые из Школы медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего провели масштабное исследование. В течении нескольких месяцев они выращивали мини-мозг неандертальца. Полученный мозг ученые назвали неандертоидом.

Мозг ученые вырастили благодаря изучению древней ДНК и технологии редактирования генома CRISPR. Помимо этого, в исследовании и выращивании мини-мозга понадобились умения генетиков взращивать органоиды из стволовых клеток.

Выращенные учеными органоиды имитируют кору головного мозга, поэтому их и назвали мини-мозгом. Куратор проекта рассказал, что мутация оказала сильное влияние на нервные окончания и форму органоидов.

В сравнении с мозгом современного человека, мини-мозг неандертальца имеет весьма странную форму. Выращенный мозг не может сохраняться долго, поэтому ученым предстоит весьма потрудится над тем, чтобы успеть изучить хоть часть высшей нервной деятельности. Исследование хотят продолжить ученые из группы Сванте Паэбо, которые уже работали над выяснением того, как устроен геном неандертальца. Многие ученые стремятся расширить сведения о неандертальцах и узнать, чем современный человек отличается от своего древнего предка.