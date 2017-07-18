Очевидцы перепутали необычное облако с НЛО

Несколько недель назад после дня штормов на Среднем Юге очевидец прислал в редакцию WMC-TV фотографию странного новообразования в небе.

Члены редакции засомневались в том, что на фото НЛО. Журналисты верят, что человечество – не единственные разумные существа в мире, однако странному воздушному объекту нашлось рациональное объяснение. Это была фотография рулонного облака – редкой формы дугообразного облака. Это низкое горизонтальное облачное образование в форме трубки, сплошная одиночная волна. Не удивительно, что такое редкое и необычное явление удалось спутать с чем-то неземным.

Существует два типа облаков-дуг: рулонные и рифовые. Рифовые облака, как правило, встречаются вдоль передней кромки грозовых туч и вызваны большой концентрацией влаги в воздухе. Рифовые облака иногда могут образовываться во время горизонтального вихря. Затем такой вид может отделиться от основной части облака и продолжить двигаться самостоятельно. Они обычно встречаются вдоль прибрежных районов в результате морского бриза или холодного фронта. Данная фотография была результатом штормов, которые проходили в Мемфисе в тот день.