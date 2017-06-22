Древние британцы строили Стоунхендж по теореме Пифагора

Открытие греческого математика стало актуальным ещё за 2000 лет до его появления на свет. Авторы исследования поделились открытием с изданием The Telegraph.

Напомним, теорема говорит о соотношении между сторонами в треугольнике с углом в 90 градусов. Она звучит, как: "квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов". При этом катетами называют стороны, образующие прямой угол. Математический закон сформировал Пифагор Самосский, который жил в 6-5 веках до нашей эры. В его честь и назвали теорему.

Однако закономерность использовали и другие культуры, незнакомые с работами Пифагора. Так авторы книги "Megalith: Studies in Stone" проанализировали геометрическое строение Стоунхенджа в Великобритании. Редактор Джон Матино отметил, что древние британцы строили таинственное сооружение по теореме Пифагора. В итоге в Стоунхендже можно найти множество треугольников со сторонами соответствующего соотношения.

Например, одна из самых ранних конструкций 2750 года до нашей эры состоит из четырех каменных блоков и образует прямоугольник. Если фигуру разделить по диагонали - получится два прямоугольных треугольника с соотношением 5:12:13. Джон Матино отмечает, что Стоунхендж, каменоломни в Уэльсе и остров Ланди могут образовывать огромный треугольник по той же теореме Пифагора.