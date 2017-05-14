Ученые нашли общие гены у разных психиатрических недугов

Они провели масштабное исследование по сравнению геномов и выявили закономерности. Результаты описаны в журнале Science.

Международная группа генетиков проанализировали биологические данные 265 218 человек, которые страдают одним из 25 недугов: 10 - психиатрических и 15 - неврологических. В качестве контрольной группы использовали показатели 784 тысяч здоровых людей.

Сравнив полученную информацию с 17 фенотипами, исследователи нашли у разных психических заболеваний общие гены. Так шизофрения совпала с участками геномов большинства расстройств. Среди них: биполярное аффективное и обсессивно-компульсивное. А вот заболевания неврологического характера, как показало сравнение, на генетическом уровне развиваются по индивидуальным факторам.

Во время исследования команда сделала ещё одно важное открытие. Оказалось, что у пациентов с хорошими когнитивными способностями в детстве с возрастом чаще развивались как психиатрические, так и неврологические недуги.