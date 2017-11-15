Ученые: можно определить возраст преступника по капле крови

Нью-Йоркские генетики заявили, что идентифицировать возраст убийцы и его жертв можно с помощью капли крови с места покушения.

Научный журнал ACS Central Science опубликовал статью, в которой американские генетики заявили о возможном вычислении возраста с помощью крови, оставленной на месте преступления.

Игорь Леднев и Кайл Доти исследуют и анализируют спектр белковых молекул в человеческой крови, который с возрастом увеличивается. Химические составы молодого и уже стареющего человека значительно отличаются.

Специалистам пришлось изучить кровь людей разных возрастов: начиная от детей, подростков и заканчивая стариками. Ученые использовали в своих исследованиях лазер, обстреливая им образцы крови. Это помогло максимально точно измерить количество молекул с разной массой и понять их форму.

Специалист Лара Старр провела исследование, в котором была вычислена группа крови потомков инопланетян. Ученые заявляют, что если бы нам всем предшествовали обезьяны, то люди имели бы одинаковый тип крови. Есть I, II, III и IV группы, которые делятся на резус-факторы. Статистика показывает, что лишь 15% населения планеты имеет отрицательный фактор. Именно их ученые отмечают наследниками инопланетной расы.