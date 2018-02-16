Google научится предсказывать смерть

Одно из подразделений Google разработало технологию Medical Brain, которая может предсказывать смерть человека. Данный механизм создан специально для лечебных учреждений, чтобы обеспечить более эффективную оптимизацию их работы.

Компания Google завершила разработку новой технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая получила название Medical Brain. С помощью так называемого «Медицинского мозга» теперь стало возможным не только понимать текущее состояние человека, но и делать прогнозы относительно продолжительности жизни.

Уже было проведено исследование с участием новой технологии. В больницу поступила женщина с поздней стадией рака молочной железы. Диагностику провели и на ИИ, и на аппаратах больницы. В результате Medical Brain предсказал смерть пациентки с вероятностью 19,9%. Оборудование больницы оценило риск летального исхода в 9,3%. Смерть наступила через несколько дней.

Помимо использования «Медицинского мозга» при непосредственном лечении подразделение Google Brain планирует также облегчить и бумажную волокиту, которой вынуждены заниматься врачи. Это также расширит сферу применения ИИ, оно получило название «Цифровой Медицинский Ассистент» (Medical Digital Assist). Ещё осенью представители компании говорили о том, что их разработки позволят использовать искусственный интеллект для составления историй болезни. Программа будет записывать диалог пациента с врачом, выбирать необходимые факты и фиксировать их.

Пока специалисты Google проводят исследования лишь в некоторых областях, в частности, кардиология и дерматология. Однако в дальнейшем планируется расширить сферу применения Medical Brain для более успешной и качественной диагностики и назначения соответствующего лечения.