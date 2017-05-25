Российские ученые: речь после инсульта восстановится удаленно

Последствия инсульта сможет исправить каждый пациент, находящийся в любом уголке России. Ученые из Сибири уже прилагают все усилия для разработки новой программы в режиме онлайн, что приравнивается к занятиям с логопедом тет-а-тет.





Лингвисты Сибирского федерального университета совместно со специалистами Федерального Сибирского научно-клинического центра России сделали прорыв и начали разработку удаленной платформы для людей, пострадавших от инсульта.

Искажение речи пациентов – афазия – наиболее частое проявление перенесенного инсульта. Наблюдая за разными группами больных, собрав аудио- и видео-материалы их занятий с логопедом, ученые начали разрабатывать электронную систему для всех жителей России. Платформа будет доступна каждому, кто имеет дефект речи, даже если пациент живет в отдаленном уголке страны. Основа платформы – индивидуальные показатели каждого обратившегося пациента, а именно: пол, возраст, степень тяжести инсульта и т.д.

Программа восстановления будет включать в себя онлайн-упражнения, что заменяет живое общение с логопедом. Как заявила Людмила Куликова, директор института филологии и языковой коммуникации, такая удаленная платформа поможет ускорить и повысить эффективность восстановления людей в после инсультном состоянии.

Пациенты в момент реабилитации после инсульта, ДЦП и рассеянного склероза уже могут использовать еще одну разработку российских ученых – экзоскелет. Такая конструкция соединила в себе и медицину, и механику, позволяя держать равновесие тела и управлять им. Экзоскелет полностью дублирует скелет человека, подстраиваясь под рост, вес и шаг пациента.