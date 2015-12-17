Учёные смогли управлять эмбриональным развитием с помощью света

Учёные в Европе смогли продемонстрировать значимые результаты после очередного исследования. С помощью ряда экспериментов с эмбрионами мух исследователям удалось добиться образования брюшного впячивания со стороны спины зародыша.

Такое изменение наблюдалось благодаря тому, что был использован фотоактивируемый регуляторный каскад, отвечающий за модификацию клеточной формы. Согласно изданию Nature Communication, с помощью системы регуляции морфогенеза, то есть возникновения и развития организма, появится возможность изучения эмбрионального развития на уровне отдельных клеток.

Для этого в генную конструкцию мухи был внедрён геном, который кодирует белок Rho вместе с фоточувствительным доменом, который был также присоединён к конструкции. При появлении световых импульсов белок начал соединение со своим партнёром в мембране клеток.

В итоге это перестроило актино-миозиновый скелет, сформировало апикальное сжатие клеток и образовало то самое впячивание в эпителии эмбриона. Создатели работы хотели главным образом исследовать, каким образом изменения формы клеток влияют на развитие эмбриона.