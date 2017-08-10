Археологи: храм в Боголюбово строили мастера из Северной Италии

Таким мнением поделились исследователи из Института археологии РАН после того, как завершили трехлетние раскопки храма Рождества Богородицы. Данный храм является частью резиденции русского князя Андрея Боголюбского.

Археологи, группа которых работала под управлением Владимира Седова, вели работы в Боголюбово. Там в 1158 году, согласно поверью, был возведен храм Рождества Богородицы. Как гласит древняя легенда, князь Андрей Боголюбский, ехавший из Владимира в Ростов, встретил Богородицу. На этом месте он основал храм и свою загородную резиденцию.

Постройка стояла до 1722 года. После того, как храм был разрушен, на его месте строили новый собор. Однако, ученым повезло найти части древнего храма. На том месте начались работы, археологи стали искать артефакты.

Археологи заметили, что в храме по диагонали были установлены угловые колонны. Такая особенность характера для соборов Северной Италии, которые строились примерно в то же время. «След» итальянской архитектуры прослеживается также и в полуколоннах на стенах храма. Они окружены малыми колоннами по сторонам, что также характерно для Базилика Сан Микеле в Пивии.

Ученые считают, что эти открытия могут рассказать, кто же строил храм в Боголюбово. По мнению археологов, его строительством занимались группы мастеров, одни из которых прибыли из Италии, а другие были резчиками князя Юрия Долгорукого, к заслугам которых приписывают создание Золотых ворот во Владимире.