Ученые: пауки-крабы делают из паутины «парашют» и могут определить силу ветра

Пауки-крабы из семейства Thomisidae, утверждают ученые из Германии, используют свою паутину для определения силы ветра. Когда условия кажутся пауку пригодными, он прыгает брюшком вверх, выпуская вверх паутину-парашют.

Ученый Мун Сон Чо провел эксперимент. Он наблюдал за поведение 14 пауков-крабов. Оказалось, что данный вид пауков применяет свою паутину для исследования силы ветра.

Оказалось, что пауки-крабы специально выпускают паутину, чтобы понять, как сильно дует ветер. Когда метеорологические условия кажутся пауку пригодными для полета, он выпускает дополнительные нити. В итоге, паутина формируется в некий шар, похожий по своему виду и конструкции на парашют.

В итоге, паук улетает с прежнего места, используя для этого свое умение анализировать ветер и паутину. Отмечается что чаще всего пауки-крабы совершают такие полеты из-за того, что вынуждены спасаться от других сородичей, которые могут их съесть. Размер паука-краба можно называть «гигантским» по меркам других видов. Вес паука может достигнуть 25 грамм, а длина – 6 миллиметров.