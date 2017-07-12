Учёные: Стресс в раннем детстве изменяет мозг ребёнка

Специалисты 20 лет наблюдали за взрослением 129 детей, чтобы выяснить, насколько губительны общественные проблемы для мозга маленького ребёнка.

В ходе исследований и постоянного мониторинга учёные заметили, что наиболее ярко выраженные последствия любого рода стрессов происходят в мозге ребёнка в возрасте 0-5 и 14-17 лет. В раннем детстве стресс из-за болезни или развода родителей ускоряет созревание трёх участков головного мозга: префронтальная кора, гиппокамп и амигдал, необходимые для социального и эмоционального взаимодействия.

В итоге, к подростковому возрасту такие дети становятся слишком взрослыми. Но это не всегда хорошо, поскольку взросление было стремительным, а не гибким, что может усложнить взаимоотношения такого ребёнка с другими в будущем. А вот стресс в позднем детстве замедляет развитие этих участков. В таком случае зачастую вырастают асоциальные и очень закрытые личности, долго неспособные к адаптации в обычной жизни.