Сферический НЛО максимально низко исследовал территорию Питтсбурга

Очевидец снял на камеру, как сферический инопланетный корабль, внешне похожий на автомобильный диск, максимально низко пролетел в небе города Питтсбург, штат Пенсильвания. Кадры с пролётом летающей тарелки над мостом появились на сайте, которой занимается сбором и исследованием материалов об инопланетных объектах.

Данный случай связывают с инцидентов с огненным шаром 9 декабря 1965 в Кексбурге, Пенсильвания. Над США и южной частью Канады пронёсся ослепительный болид, свечение от которого наблюдалось в шести штатах и в одной из канадских провинций. Внешне объект напоминал жёлудь, исписанный узорами, напоминающие египетские иероглифы. Над западной частью Пенсильвании объект вызвал ударную волну. Военный оцепили район падения НЛО, исследовали местность и вывезли объект, а позже заявили, что «найти ничего не удалось».

Американская журналистка подала в суд на NASA и добилась рассекречивания материалов дела. Анализ бумаг показал, что объект не был советским спутником или другим искусственно созданным телом, как предполагалось ранее. Лесли Кин допускает, что речь идёт либо о секретном эксперименте американских военных, либо об объекте космического происхождения.