Археологи нашли застывшую в янтаре лягушку, которая жила 99 миллионов лет назад

Археологи нашли застывшую в янтаре лягушку Electrorana limoae во время раскопок в Азии. Исследования показали, что данный вид земноводного населял Землю 99 миллионов лет назад и проживал вместе с динозаврами.

За всё время учёными было найдено четыре окаменелых лягушки Electrorana limoae, все из которых застыли в янтаре. Однако последняя из них оказалась самой ценной и древней. В очередной находке сохранились почти все кости земноводного, что является большой редкостью и удачей. Куратор Музея естественной истории, расположенного во Флориде, Дэвид Блэкбёрн отмечает, что найденная лягушка может рассказать не только о себе, но и о своих тропических соседях – динозаврах. Именно из-за них многие земноводные вынуждены были покинуть обычный ареал обитания и обосноваться в более сухих регионах, почему специалисты полагали, что в тропиках они не проживали.

Но недавняя находка, совершенная в Мьянме, доказывает, что лягушки проживали в тропических лесах около 99 миллионов лет назад. Сама Юго-восточная Азии богата на уникальные ископаемые, которые раскрывают древний мир для понимания археологов. Именно там были найдены несколько видов водных пауков и насекомых, которые не удалось идентифицировать.