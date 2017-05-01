Найден механизм, который остановит разрушение клеток мозга

Ученые утверждают, что смогут остановит пироптоз, особый вид гибели клеток при рассеянном склерозе. С помощью новых методов процесс будет блокирован, а болезнь – купирована.

Пироптоз, также известный как огненная смерть, заключается в уничтожении нервных клеток, при котором их содержимое высвобождается наружу. Пироптоз является сопутствующим симптомом рассеянного склероза и очень осложняет его протекание. Однако ученые исследовали эти процессы на больных животных и выяснили, что разрушение проходит на молекулярном уровне. Профессор Кристофер Власт, содиректор Центра рассеянного склероза в Университете Альберты в Канаде заявил, что обнаружение такого важного свойства позволило найти также и фермент, который отвечает за воспаление.

Теперь, чтобы предотвратить нейродегенерацию и разрушение оболочки нервных клеток ученые будут использовать экспериментальный методы лечения эпилепсии. По предварительным данным, такой метод остановит разрушение и купирует симптомы.