Российские ученые научились дигностировать внутриутробное развитие мозга

Ученые в России научились определять, как развивается мозг ребенка в утробе матери. Новый способ позволит определить, возникнут ли у малыша в будущем отклонения.

Специалисты из России совместно с учеными из Вашингтона разработали уникальную технологию. С помощью нового метода все возможные отклонения можно определить еще на раннем сроке беременности женщины. Это происходит с помощью карты макромолекулярной протонной фракции. Это позволяет получить данные о клеточных мембранах.

Новый алгоритм дает возможность врачам уловить сигналы от клеточных мембран. Это своего рода можно назвать математической обработкой изображений, полученной на томографе. Есть и свои минусы в новом методе. Например то, что получить нужное изображение не всегда является простой задачей: ребенок в утробе матери часто двигается, что мешает получить четкую картинку для исследования. Однако с новой разработкой стало возможным делать снимки на томографе как можно быстрее, чтобы получить намного больше информации.

В будущем специалисты хотят начать исследовать развитие мозга уже после рождения ребенка, в его раннем детстве.