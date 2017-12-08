На Землю будут поставлять грунт с Марса

Стало известно, что на нашу планету будут поставлять ресурсы с Марса.

О таком проекте рассказал научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый. Он соообщил, что российские ученые уже начали разрабатывать метод, с помощью которого в будущем на Землю можно будет перевозить грунт с красной планеты. По словам Зеленого, проект начнут реализовывать примерно в 2025 году. Как раз после того, как в 2020 году состоится запуск посадочой станции на Марс, в которой примут участие специалисты из России и Европы.

Напомним, что недавно на Марсе нашли доказательство того, что там есть жизнь. Известно, что на Марсе нашли органические вещества, которые могут быть элементом пищевой цепочки. Однако специалисты еще будут исследовать найденное, так как это вещество могло остаться от упавшего на планету метеорита. Все же бытует мнение, что находка исследователей свидетельствует о том, что на красной планете была или даже есть жизнь.