Офтальмологи: Оранжевая еда улучшает зрение

Московские исследователи в области офтальмологии рассказали, продукты какой цветовой гаммы помогут сохранить зрение на более продолжительное время.

Стало известно, что пища, содержащая максимальное количество оранжевых и красных оттенков, имеет наибольшую концентрацию лютеина, который очень полезен для глаз. Поэтому медики советуют употреблять много моркови, перца, томатов. Также не помешает в рационе гречка, которая, помимо зрения, улучшит состояние пищеварительной системы.

Кроме этого, офтальмологи настоятельно рекомендуют минимизировать количество проведённого времени за компьютером и электронной книгой, а также не забывать о ежегодном медицинском обследовании.

Ранее сообщалось, что разработчики из Алма-Аты создали программу для смартфонов, благодаря которой появилась возможность превращать текстовое сообщение в аудиодорожку или шрифт Брайля. С её помощью слабовидящие люди смогут общаться полноценным образом.