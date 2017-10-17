Уфолог объяснил частое появление НЛО в Ростове

В последнее время жители Ростова все чаще стали замечать в небе НЛО. Неопознанные летающие объекты появляются как по одиночке, так и целыми стаями, ростовский уфолог решил объяснить, с чем связано данное явление.

Как рассказал Алексей Баскаков, уфологи чаще всего делятся на две категории, такие как фанатики и исследователи. Сам он относит себя к числу последних, он не уверен в существовании пришельцев, однако ищет тому доказательства. В "Космопоиск", где трудится Баскаков, часто обращаются люди, сообщающие об НЛО, однако чаще всего их доказательства оказываются сигнальными огнями или китайскими шариками, кроме того, самолеты также принимают за пришельцев.

Также уфолог рассказал и о странных кругах, появляющихся на полях. Существует около 30 теорий, почему они могут появиться, начиная от самых абсурдных, вроде хоровода ежиков, и заканчивая проявлением разума Земли. Пока уфологи точно не могут определить, откуда они появились, однако утверждать, что круги рисуют пришельцы, пока не стоит.

Баскаков также выдвинул свою теорию, почему люди замечают в небе странные объекты. По его словам, может существовать некто, кто просто ведет наблюдение за Землей. Уфолог отметил, что это всего лишь демонстрация их присутствия, а кто они являются на самом деле - это уже совершенно другой вопрос. Не раскрывают своего присутствия и не идут на контакт они только потому, что людям сразу же захочется получить новые технологии, благодаря которым они начнут убивать друг друга, или же и вовсе пойдут войной на наблюдателей.