Ученые впервые подняли глубоководных неизведанных рыб к поверхности океана

Для сохранения жизни рыб, которые могли погибнуть из-за разницы в давлении, ученые поместили их в специальную «барокамеру». Проведенная работа поможет специалистам найти способ спасти рыб от гибели, которая может наступить из-за исчезновения коралловых рифов.

Ученые из Калифорнийской академии наук смогли поймать более 170 особей ранее неизвестных жителей океана. Пережить транспортировку к поверхности смогли порядка 90% рыб. Найденные виды будут исследованы учеными. Затем их отправят в Калифорнию, где есть специальный аквариум с приближенными к природным условиям для жизни таких рыб. На них потом смогут смотреть посетители аквариума.

Специальная «барокамера» позволила рыбам выжить при поднятии на поверхность. Ранее, при подобных операциях рыбы гибли из-за разницы в давлении. Теперь же, когда появилась возможность изучить новые виды, ученые продолжат свои исследования и попытаются спасти жителей подводного мира от гибели.

Дело в том, что ученые нашли угрозы для жизни подводного мира. На глубине 100 метров океана начинают исчезать рифы, которые является основной средой обитания для рыб. С новым методом безвредного поднятия ученые смогут детальнее изучить рыб, которых нужно спасать от возможного вымирания.