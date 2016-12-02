Учёные нашли зону, которая отвечает за движения человека задом наперёд

Группа российских и швейцарских учёных совместно провела изучение сетей нейронов, расположенных в спинном мозгу и отвечающих за передвижение человека в разных направлениях.

В ходе исследований были выявлены отдельные зоны, которые при стимуляции побуждают человека к движениям спиной, а не вперёд. Исследователи заявляют, что вскоре эта методика сможет помогать людям во время реабилитационного периода после проблем с позвоночником.

На примере мышей и прочих небольших представителей млекопитающих удалось найти точное расположение необходимого участка – очень суженная часть поясничного отдела.

Руководитель проекта также пояснил, что для контроля шагов необходимо максимально точно, вплоть до миллиметра просчитать позицию необходимого участка, ведь при неверной стимуляции можно лишь усугубить имеющуюся ситуацию. Однако в дальнейшем это поможет людям с проблемами опорно-двигательного аппарата ходить с комфортом и без трудностей.