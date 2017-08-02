Американские учёные рассказали, как Луна повлияла на земные сутки

Учёные из США в ходе многолетних исследований выяснили историю взаимодействия между нашей планетой и её единственным спутником – Луной. Также исследования помогли разъяснить, сколько длились сутки на Земле почти полтора миллиарда лет назад.

Так, стало известно, что во время замедления вращательных движений Земли, что означает увеличение земных суток, Луна постепенно становится дальше от планеты. Согласно подсчётам, расстояние от Земли до её спутника ежегодно увеличивается на тридцать восемь миллиметров. В одном из заключений сказано, что если бы этого естественного отдаления не было в принципе, то спустя время Луна спровоцировала бы взрыв всей планеты.

С помощью археологических раскопок, при которых были обнаружены древнейшие материалы Земли, учёным удалось выяснить, что земные сутки в то время были короче более чем на пять часов, то есть равнялись 18 часам 41 минуте. Это связано с тем, что тогда отдаление Луны было меньшим, чем на данный момент.