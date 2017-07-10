Ученые: Фотографы не способны запомнить детали снимаемого события

Согласно последнему исследованию, фотографы не запоминают события, так как полагаются на снимки, которые могут освежить воспоминания. Данную тенденцию удалось заметить ученым из Калифорнийского университета.

Так, специалисты заметили печальную закономерность между любви к фотосъемке и способности запоминать события. Они сравнили полученные результаты с предыдущим исследованием о совместных воспоминаниях. Тогда ученые выяснили, что два человека одновременно не смогут запомнить детали одного и того же события, ведь полагаются друг на друга. Так, например, один из них может считать, что не нужно запоминать детали того или иного мероприятия, ведь о том, что он забыл, ему расскажет друг. В то же время второй товарищ думает тоже самое, в итоге, никто из них ничего не помнит.

Такую же тенденцию исследователи проследили и среди фотографов. Они отметили, что фотографируя, человек не считает нужным запоминать события, ведь он может просто взглянуть на снимки и все вспомнить. Примечательно, что если фотографу сказать о том, что его снимки будут удалены, он все равно ничего не запомнит.

В настоящий момент ученые не могут понять, с чем это связано, однако намерены провести несколько экспериментов по этой теме.