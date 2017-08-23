В Италии на полях появились загадочные круги
Уфологи предположили, что загадочные круги являются творением инопланетян, которые совершили посадку на данном участке поля. Фермер отмечает, что круги на поле появились всего за одну ночь.
Как стало известно, в Италии один из фермеров обратился к уфологам за помощью для того, чтобы они объяснили ему появление странных кругов на его поле. По его словам, в городе Романо-ди-Ломбардия, где находится его фермерский участок, всего за одну ночь образовались какие-то странные круги.
Фермер рассказал, что накануне поздним вечером отправился полить свой огород, а уже следующим утром его внимание привлекли странные круги. Они выглядели так, словно кто-то тяжелый упал и примял землю с травой. Уфологи предположили, что такие круги могли образоваться в том месте, где инопланетяне решили сделать себе привал.
Стоит отметить, что местным жителям удалось вспомнить еще один подобный случай, который несколько лет назад произошел в соседнем Кассано-Маньяго.