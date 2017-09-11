Учёные: Дети вспоминают услышанную музыку во время сна

Исследователи из Соединённых Штатов Америки, занимаясь изучением мозгового участка, который отвечает за хранение эпизодической памяти, пришли к новому умозаключению.

Известно, что детская эпизодическая память функционирует не так продуктивно, как у взрослых представителей человечества, поэтому малыши реже запоминают недавно случившиеся с ними события. Тем не менее, после проведения ряда экспериментов, связанных с исследованием памяти у детей, был сделан вывод, что элементы эпизодической памяти превращаются в части долговременной.

Эксперимент заключался в следующем: учёные привлекли к участию более двух десятков детей возрастом до двух лет, которые месяц прослушивали одну и ту же композицию ежедневно. Спустя три недели малыши узнали эту песню, а в конце эксперимента при сканировании с помощью МРТ учёные включали уже знакомый мотив, потом его же, но в изменённом виде и после этого незнакомую композицию.

Исследование показало, что детская мозговая активность увеличилась при звучании песни, при чём, не оригинального исполнения, а при обратном воспроизведении.