Ученые: Занятия сексом спасают от ряда серьезных заболеваний

По мнению специалистов, интим лечит простудные и вирусные заболевания, а также помогает предотвратить депрессию и неврозы.

Ученые доказали, что регулярные занятия сексом могут спасти человека от ряда серьезных заболеваний. Результаты их исследования приводит агентство Сlicow.Так, специалисты заявляют, что половая близость защищает человека от нервно-психических расстройств, так как те, у кого она регулярно присутствует, в основном имеют высокую самооценку.

Секс также влияет на физическое состояние человека и способен укрепить сердечно-сосудистую систему организма, а также улучшить кровоснабжение. Примечательно, что он даже может помогать в лечении рака молочной железы у женского пола за счет выброса гормона окситоцина в процессе. Приятным бонусом для любителей интима также станет хорошее состояние кожи и мышц.