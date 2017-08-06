Учёные: Рыбки гуппи меняют цвет глаз в зависимости от настроения

Учёные из Великобритании объявили о новом открытии, связанным с подводным миром. Стало известно, каким образом популярные рыбки гуппи, встречаемые в большинстве аквариумов, демонстрируют окружающим агрессивное настроение.

Оказывается, что когда рыбка сердится, её глаза серебристого цвета становятся чёрными. Для полной исследовательской картины был проведён эксперимент, для которого были созданы роботизированные гуппи с глазами разных цветов – серебристого в спокойном состоянии и чёрном в агрессивном соответственно, оставив их возле еды.

В ходе исследования учёные выяснили, что испытуемые были настроены отрицательно по отношению к роботу с чёрными глазами, который дополнительно был больше, сравнивая с другими особями. Именно поэтому был сделан вывод о том, что потемнение глаз связано с агрессией, которую проявляют рыбки гуппи к своим сородичам.

Однако и в этом проявлении есть своя особенность – гуппи таким образом реагируют только на тех особей, которые не угрожают жизни рыбок.