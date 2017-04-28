В Риме археологи нашли нетронутую "могилу атлета"

В могиле обнаружили скелетированные останки четырех человек, а также множество щедрых подношений. Археологи удивлены, как захоронение оставалось нетронутым до нашего времени.

Во время раскопок в Риме археологи случайно наткнулись на нетронутое захоронение второй половины lV века. Захоронение нашли совершенно случайно, экскаватор во время прокладки водопровода проделал дыру в стене погребальной камеры. Специалисты сразу же отправились исследовать могилу и обнаружили в ней останки трех мужчин и женщины.

Археологи полагают, что это был семейный склеп, всем похороненным в ней людям от 30 до 50 лет. Исследователи отметили, что людей хоронили в разное время, кроме того, за склепом ухаживали и постоянно приносили подношения. В погребении нашли более 20 артефактов, среди которых оказались глазурованные керамические чаши и тарелки, кости кур, кроликов и ягнят.

Помимо этого, археологи нашли бронзовые скребки, которые ранее спортсмены использовали для удаления с кожи грязи и пота после тренировок. Именно поэтому погребение прозвали "могилой атлета".