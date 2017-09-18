"Сразу не умрете": Ученые поделились, что произойдет с упавшим в лаву человеком

По мнению специалистов США, в организме такого человека начнут происходить необратимые изменения, однако сразу он не умрет. Подробности их работы передает агентство The Verge.

Ученые из США поделились, что произойдет с упавшим в лаву человеком. На размышления об этом их подтолкнула ситуация, которая в последнее время разворачивается на Гавайях. Как известно, уже на протяжении месяца там остается активным вулкан Килауэа. Пока что из-за лавы не было зафиксировано человеческих жертв, однако специалисты все же решили прояснить, что могло бы случиться с человеком при соприкосновении с лавой.

В первую очередь ученые отмечают, что лава - это не жидкое вещество, поэтому человек не сможет вмиг в ней утонуть. Закрепленный ими видеоролик наглядно это показывает. Человек даже может пробежать по ее поверхности, так как она берется коркой при соприкосновении с воздухом.

Тем не менее, если все же попробовать опустить руку в раскаленную лаву (на Гавайях ее температура достигала 1700 градусов по Цельсию), то она не отпадет сразу и не обуглится до кости. Тем не менее, данная конечность получит серьезные ожоги и потеряет нервные окончания. Помимо этого, из нее выкипит подкожный жир. Кипение начнется и по всему организму - вся находящаяся в нем жидкость начнет нагреваться из-за близкого присутствия с огромной температурой.