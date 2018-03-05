Ученые нашли бактерии, способные питаться чистящими средствами

Условия жесткого дефицита питательных веществ для микроорганизмов заставили многие бактерии использовать в качестве источника углерода даже такие вещества, как изопропиловый спирт и этанол.

Как стало известно ученым из США, многие бактерии научились в условиях дефицита питательных веществ использовать в пищу чистящие и моющие средства. К такому выводу их подтолкнули микробы, которые были замечены в стерильных помещениях, где специалисты собирали космические аппараты.

Так, исследователи решили проверить стерильность в камерах, где собирали беспилотники, готовящиеся к полету на Марс. Там они обнаружили бактерии, которые смогли не только выжить, но и размножаться даже тогда, когда им не достает источников питания. Для того, чтобы поддерживать чистоту, для обработки камер использовали этиловый спирт и чистящее средство Kleenol 30. К биоразложению чистящих средств смогли приспособиться бактерии рода Acinetobacter, в условиях жесткого дефицита питательных веществ, они использовали в качестве источника углерода изопропиловый спирт и этанол.

Теперь ученым предстоит не только изучить данных бактерий, но и найти новое средство для обработки камер и чистки космических аппаратов.