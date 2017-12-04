Ученые выяснили, как определить связь человека со сверхъестественным

Американские и канадские ученые провели ряд специальных исследований, чтобы объяснить существуют ли сверхъестественные силы и как они влияют на человека. Им удалось определить область мозга, ответственную за опыт в религии и чувство присутствия потусторонних сил.

В эксперименте приняло участие 27 человек, возраст которых варьировался от 18 до 27 лет. Все эти люди имели разное мировоззрение, среди них были и скептики, которые не верили в существование высших сил. Перед началом эксперимента все добровольцы должны были описать те или иные ситуации, которые, по их мнению, могли быть связаны с присутствием потусторонних сил. После проведенного опроса всем участникам по очереди включали специальные аудиозаписи, а ученые в это время измеряли показатели магнитно-резонансной томографии.

В результате эксперимента выяснилось, что практически у каждого участника активность мозга была похожая, при этом происходило снижение активности нижней теменной дольки. При этом опыт в религии у человека не имел особого значения. Результат эксперимента помог ученым придти к выводу, что снижение активности теменной доли в человеческом мозге говорит о том, что у человека была связь со сверхъестественным.