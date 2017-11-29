Под Ростовом археологи нашли немецкий опорный пункт времен ВОВ

Отмечается, что данный опорный пункт осенью 1941 года штурмовала 339-я стрелковая дивизия. Примечательно, что в ходе раскопок уже удалось найти героев, погибших в октябре 1941 года, среди которых оказались четверо рядовых и офицер.

Как стало известно, во время проведения раскопок в Ростовской области археологам удалось отыскать немецкий опорный пункт времен ВОВ. Как рассказал руководитель поискового объединения "Миус-Фронт", в Ростовской области бои шли осенью 1941 года, тогда 339-я стрелковая дивизия пошла в наступление.

Тогда немецкий опорный пункт разбомбили российские солдаты из пулеметов МГ-34. Погибших в сражении солдат нашли в обуви и одежде, карманы которой были полны боеприпасов, а также с вещмешками. При одном из героев нашли солдатский медальон в нагрудном кармане, однако пуля прошила" его насквозь и разгадать имя и фамилию солдата нет возможности.

Ученые рассказали о том, что погибших героев похоронят со всеми полагающимися почестями, а если их личности удастся установить, то останки передадут родственникам. Примечательно, что если археологи находят останки немецких солдат, их отправляют в Германию.