Зеленый чай способен предотвращать инфаркт Миокарда

Как оказалось, молекулы галлата эпигаллокатехина, которые в исключительном количестве содержатся в сортах зеленого чая, имеют больше полезных свойств, чем ученые предполагали ранее.

Эти молекулы сложного флавоноида помогают снизить риск возникновения раковых опухолей, а также заболеваний связанных с нейродегенерацией. Недавно ученые из Великобритании выяснили, что эти молекулы также могут замедлить формирование бляшек, которые закупоривают коронарные сосуды. В нередких случаях эта закупорка сосудов может привести к инфаркту Миокарда.

Исследование британских ученых было опубликовано в издании Journal of Biologica; Chemistry. Как оказалось, молекулы галлата эпигаллокатехина могут воздействовать на белок, в котором содержится холестерин. Белок аполипопротеин А1, о котором идет речь, может с возрастом накапливаться и при определенных условиях вызывать инфаркт. Молекулы, находящиеся в зеленом чае способны предотвратить инфаркт, стимулируя разрушение этого белка, при этом чай не предоставляет опасности для здоровья.