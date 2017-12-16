Идея по созданию аккумулятора для гибких устройств принадлежит специалистам из Даляньского физико-химического университета при Академии наук Китая.

Китайские ученые создали ультрагибкую стабильную батарею‍ из электролитов. Из-за ее свойств и консистенции ее даже поставили в сравнение с полотенцем. Изобретение новинки прокомментировал профессор Чжан Хунчжан, один из руководитель проекта.

Он отметил, что новые изгибающиеся литий-серные аккумуляторные батареи имеют массу преимуществ перед обычными аналогами. Они намного мощнее, а также имеют намного меньший вес. При этом их работа будет оцениваться намного выше из-за стабильности.