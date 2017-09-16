Российские ученые научились предсказывать появление кариеса

Отмечается, что исследователи будут предсказывать появление кариеса по слюне. Также в ходе исследования специалисты создали биоматериал, который является аналогом эмали здоровых зубов.

Как стало известно, российские ученые озадачились тем, как можно предсказать скорое появление кариеса и оказать своевременное лечение для того, чтобы избежать проблем с зубами. Данное заболевание способно не только разрушить эмаль, но также и поразить пульпу и дентин, из-за чего у человека разовьются страшные осложнения.

В ходе проведения исследования, российские ученые из Воронежа проследили за тем, как меняется слюна в процессе разрушения эмали. Для этого они отобрали образцы у людей, у которых наблюдались разные уровни развития кариеса. Для того, чтобы точно оценить все различия, исследователи также использовали слюну здоровых людей.

Так, в ходе проведенного анализа удалось установить, что с развитием кариеса число органических веществ а слюне начинает расти, а минеральных падать. Именно это исследование помогло российским ученым создать специальный маркер, который при помощи слюны предскажет появление кариеса.

В скором времени специалисты научат медиков пользоваться полученным маркером, а также использовать в работе разработанный ими аналог зубной эмали.