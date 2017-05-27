Ученые: Лайм помогает бороться со старостью

Этот фрукт содержит в себе огромное количество витаминов, минералов, а также различных антиоксидантов, так что специалисты советуют добавлять его в свой рацион чуть ли не на каждый день.

Ученые смогли доказать, что такой вид цитрусовых как лайм помогает бороться со старостью. Такой вывод они сделали после ряда исследований. Специалисты призывают не путать лайм с лимоном, а также отмечают, что у этих фруктов разный химический состав, каждый из которых имеет свои преимущества. Именно состав лайма считается тем, который может омолаживать организм человека.

Ученые утверждают, что этот вид цитрусовых способен защитить от ревматоидного артрита и остеоартрита. Помимо прочего, из-за высокого содержания витамина С в своем составе, данный фрукт помогает успешно бороться с простудными заболеваниями. Чтобы это подтвердить, ученые провели эксперимент со спортсменами, которые стали регулярно употреблять лайм. В результате они стали заболевать в половину реже, чем раньше. По мнению специалистов, употребление лайма даже останавливает прогрессирующие раковые клетки.