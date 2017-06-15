Ученые нашли пользу в некоторых вредных привычках человека

По словам исследователей, многие запреты уже потеряли свою актуальность и могут приносить только пользу для организма человека. Таким образом ученые призвали людей пересмотреть свои полезные привычки и выяснить, много ли пользы они приносят на самом деле.

Так, британские специалисты в ходе проведенного исследования смогли установить, могут ли на самом деле вредные привычки приносить пользу человеку. Они рассмотрели самые распространенные запреты и нашли в них массу несостыковок. Так, например, ранее международные ученые отмечали, что те люди, которые отказываются завтракать, на самом деле склонны к быстрому набору веса. Британские исследователи опровергли этот факт и отметили, что наоборот, голодание и прерывистый пост помогают как можно дольше поддерживать стройную фигуру и избавиться от лишних килограммов.

Ранее исследователи заявляли и о вреде кофе, однако теперь стало известно, что если пить не более 3-4 чашек бодрящего напитка в день, то можно предотвратить такие заболевания, как рак, диабет и сердечные недуги. То же самое относится и к яйцам. Содержащиеся в них фосфор, витамин В12, минералы, белки и жиры способны подпитывать мышцы человека. Кроме того, ученые выяснили, что диеты с низким содержанием жиров не способствуют риску развития онкологических заболеваний, потому люди смело могут употреблять в пищу яйца.

Вред от соцсетей также был опровергнут учеными. Они отметили, что виртуальное общение позволяет получить эмоциональную развязку. Последнее, о чем рассказали британские специалисты, так это долгий и дневной сон. По их словам, ночной сон на протяжении 10 часов, а также дневной в течение 30 минут, позволяет вернуть основные иммунные биомаркеры.