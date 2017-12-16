Роботы смогут чувствовать прикосновения с помощью искусственной нервной системы

Ученые из Южной Кореи и США создали нервную систему для роботов, которая работает на основе сенсоров. Система работает на отправке информации в «мозг», где будет проводиться обработка полученных данных.

Ученые из университетов Стэнфорда и Сеула опубликовали в издании Science Journal статью с результатами своей новой разработки. По данным статьи, с помощью искусственной нервной системы роботы смогут чувствовать прикосновения, поскольку она является аналогом человеческой нервной системы.

Разработчики планировали сделать робота более похожим на человека и снабдить его человеческими чувствами и ощущениями. На сегодняшний день им удалось продвинуться в этом плане.

Известно, что раньше ученым удалось создать робота, который показывает свои эмоции с помощью экрана и искусственной кожи, показывающей гусиную кожу или шипы.