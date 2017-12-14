Три члена экипажа МКС успешно высадились на Земле в Казахстане

Капсула «Союз МС-07», которая осуществляла спуск космонавтов, приземлилась в казахстанской степи, членов экипажа МКС встречали спасатели. Российскому космонавту Антону Шкаплерову, который вернул на Землю мяч ЧМ, передали спелую черешню, ее он сразу же попробовал.

Как сообщается, на встрече экипажа МКС были задействованы 12 вертолетов Ми-8, 3 самолета Ан-12 и один Ан-26. Помимо этого, космонавтов встречали 20 единиц спецтехники, среди которых было 6 машин-амфибий. Во всем этом было задействовано 200 человек.

На Землю со станции отправили сразу трех человек: россиянина Антона Шкаплерова, американца Скотта Тингла и японца Норишиге Канаи. По данным, капсула с астронавтами приземлилась в юго-восточной части казахстанского города Жезказган. Как сообщают СМИ, место приземления пришлось на степь.

Антон Шкаплеров вернул на Землю мяч ЧМ-2018. Этот снаряд задействуют на первом мачте-открытии, в котором сразятся команды России и Саудовской Аравии. Сразу же по прибытию, спасатели передали Шкаплерову черешню. Космонавт попробовал спелые ягоды.