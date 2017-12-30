Искусственный интеллект сможет выполнять 30% работы врачей и 60% работы лаборантов

Об этом и многом другом рассказал Сергей Морозов, который считается главным московским специалистом по лучевой диагностике, а также занимает пост директора «Научно-практического центра медицинской радиологии ДЗМ».

По словам Морозова, технология ИИ уже достаточно продвинулась, чтобы запустить ее в различных медицинских учреждениях, однако не все имеют для этого достаточное количество средств. Морозов рассказал о том, что в наше время больницы имеют много сотрудников, но специалистов все же не хватает.

Технология ИИ работает на принципе специальных алгоритмов, с помощью которых можно существенно упростить работу врачей. К примеру, искусственный интеллект уже достаточно продвинулся для того, чтобы использовать его для МРТ, рентгена и прочих действий, которые помогают медикам ставить правильные диагнозы на основе полученных данных.

По словам Сергея Морозова, в будущем технология ИИ сможет помогать врачам и лаборантам выполнять их работу. Специалист считает, что ИИ будет выполнять 30% и 60% соответственно от работы врачей и лаборантам. Однако живых людей искусственный интеллект все же заменить не может, поэтому медицинские учреждения нуждаются в специалистах.