Учёные рассказали, как повысить внимательность

Группа учёных Университета Вашингтона в Сент-Луисе выяснила, что внимательность – качество приобретённое и его возможно улучшить, натренировать, пишет «ВладТайм».

Это удалось узнать благодаря эксперименту с добровольцами, во время которого профессор Ричард Абрамс и его команда анализировали активность их мозга. Участникам исследования на мониторе показывали запрещающее действие слово «нет» и разрешающее «вперёд».

После нажатия на слово «вперёд» человек должен прочитать следующее слово, нажать на него, а затем среди появившихся объектов выбрать тот, который иллюстрировал слово. Этот тип выбора не уникален, его человек делает ежедневно, даже не понимая этого. Заключается он в выделении важного в данный момент объекта или часто используемого среди массы менее популярных в рутине человека.

Называется этот выбор «прайминг». Для повышения внимательности подходит именно такой способ. Например, если каждое утро сопровождается поиском ключей, стоит написать слово «ключи» на бумаге и прикрепить на видное место. Каждый раз видя его, человек ищет ключи и в будущем это происходит автоматически.