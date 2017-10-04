В Австралии над военно-морской базой зафиксировали НЛО

Жительница города Гастингс в Австралии заметила в небе странный чёрный объект, пролетавший неподалёку от военно-морской базы. Очевидица приняла это за НЛО, выложив свои наблюдения в Сеть.

По словам жительницы Гастингса, она увидела объект после того, как отвезла мать на работу, как сообщает «Версия.Инфо». Женщина быстро записала на камеру данное НЛО и показала в Сети на YouTube. Объект заинтересовал виртуальных уфологов из secureteam10, которые добавили видео с ним на свой канал.

Однако интернет-пользователи заявили, что перед ними не НЛО. По мнению большинства подписчиков канала, в кадр попал какой-то экспериментальный военный самолёт либо беспилотник. Люди акцентировали внимание на том, что ранее уже подобное видели рядом с военно-морскими базами.