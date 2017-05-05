Учёные: Чем счастливее человек, тем он более терпеливый

Японские исследователи провели эксперимент, который поможет более углублённо изучить структуру головного мозга.

Так, с помощью лабораторных мышей учёные провели сравнительный эксперимент, который показывает, насколько головной мозг готов ожидать некое поощрение при увеличении содержания в организме «гормона счастья» - серотонина.

При возбуждении нервных клеток с помощью вживлённых в головной мозг оптических сверхтонких волокон, через которые совершались безопасные импульсы в нужные участки, в мозговом центре поведенческих реакций наблюдалось колебание процента серотонина. Дополнительно исследователи заявили, что при увеличении активности клеток, производящих серотонин, стало резко больше мышей, которые ожидали угощение.

Также был сделан вывод о том, что при обонятельном восприятии лакомства и осознания о времени его получения, показатель терпения колебался от 50 до 75 процентов. Если животным был неизвестен факт получения угощения, терпение находилось на уровне 25%.