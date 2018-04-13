Химики разработали технологию для восстановления костей и зубной эмали

Международная группа ученых составила белковую матрицу, при помощи которой намерены синтезировать неорганические заменители костной ткани. Их исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Специалисты из Италии, Испании, Японии и Великобритании во главе с Альваро Матой из Лондонского университета королевы Марии разработали инновационную технологию, которая способна восстанавливать кости или зубную эмаль. В её основе лежит особый метод лабораторного синтеза фторапатитных структур, которые по характеристикам напоминают эмаль. Их матрица кристаллизации состоит из эластиноподобных рекомбинамеров, которые считаются биологически совместимыми с тканями человека.

В итоге химики получили фторапатитовый материал с заданной иерархической структурой. Авторы исследования отмечают, что готовый продукт пока в 2-3 раза уступает органической эмали по твердости, однако 1,2-2 раза тверже костей. Впрочем, метод белковой мембраны весьма гибок. В будущем исследователи намерены получить вещество, аналогичное эмали, чтобы использовать для восстановления последней. Осталось лишь протестировать различные конфигурации белковой матрицы для достижения необходимой прочности.