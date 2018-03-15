Учёные предупреждают, что из-за наушников к 30 годам можно лишиться слуха

Специалисты объяснили, что для людей прослушивание музыки через наушники оказывает на уши такой же эффект, как и шум от взлетающего самолета. Учёные предупреждают, что такое активное и некорректное использование наушников приведет к глухоте.

В Центральной больнице Миддлекса доктора пытались выяснить причину потери слуха у молодёжи. Как выяснилось, большинство из них слушает музыку на громкости примерно в 120 децибел. Известно, что такая громкость сравнима с шумом от взлетающего самолета. Специалисты отмечают, что если подобное «испытание» для ушей будет регулярным, то потерять слух к 30 годам может четверть молодёжи. Проблемы же будут встречаться практически у всех. К аналогичным последствиям приведет посещение музыкальных концертов, где шум достигает еще больших значений.

Тенденция к проблемам со слухом будет только усугубляться, если не предпринять необходимых мер уже сейчас. Доктор Росбин Сайед приводит статистические данные, согласно которым молодые люди в возрасте от 18 до 24 массово жалуются на звон в ушах. В то же время такая проблема среди взрослого населения встречается у одного из десяти. К 2035 году эти цифры должны вырасти на 40%, если молодёжь не последует советам и не станет слушать музыку на более низкой громкости.