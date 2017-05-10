Уфологи шокированы призраком рыжего кота на Марсе

Исследователи космоса опубликовали в Сети снимок кратера Хейль с аппарата NASA, который демонстрирует загадочное явление. Среди скал теоретики заметили прозрачный силуэт животного.

Уфологи утверждают, что отчетливо видят на изображении рыжего кота, явившегося в форме призрака. Они шокированы находкой и предполагают, что именно такие существа обитают на Марсе вместо гуманоидов. Авторы публикации указывают, что кот держит хвост поднятым и повернул голову, осматривая окрестности. Вероятно, на предмет опасности или неких преследователей.

В комментариях многие скептики попытались разоблачить уфологов вместе с их призрачным обитателем Красной планеты. По мнению пользователей Сети, камеры NASA запечатлели в кратере причудливую фигуру рельефа. Поэтому "кот" может быть лишь рыжим пятном почвы.