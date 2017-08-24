Учёные выяснили, насколько опасны уведомления на смартфоне

В Кливлендской клинике в Огайо было проведено необычное исследование, которое должно было показать, как смартфоны влияют на мозг. В итоге ученые пришли к выводу, что самыми опасными являются уведомления.

Учёные выяснили, что когда человек чем-то сосредоточенно занимается, например, играет или пишет, то приход оповещения на смартфоне оказывается неожиданным и вызывает чувство тревоги. Такое состояние может усугубиться и перейти в стресс, когда уведомления идут друг за другом постоянно.

В ходе исследования было замечено, что на каждый сигнал происходит выброс гормона кортизола, который отвечает за защитную реакцию на внешние угрозы. Это сопровождается ускорением сердечного ритма, напряжением мышц, повышением давления. Сигнал о выработке гормона идет из гипоталамуса, расположенного в головном мозге. Когда мозг постоянно реагирует на опасность, которой нет, это приводит к нарушению данной функции. Кроме того, в этом отделе головного мозга происходит управление выработкой и других гормонов, так что простые уведомления на смартфоне могут привести к очень серьезным проблемам. Например, общее ослабление организма, разрушение стволовых клеток, снижение работоспособности.