Учёные: Ходьба продлевает жизнь

Учёные Великобритании вместе с исследователями из Австралии и Ирландии в ходе эксперимента выяснили, что ходьба быстрым шагом максимально предотвращает риск ранней смерти от всех заболеваний.

Известно, что добровольно захотело поучаствовать в исследовании более пятидесяти тысяч респондентов. Исследователи предложили участникам эксперимента совершать продолжительные пешие прогулки минимум раз в четыре дня.

У каждого респондента была возможность выбрать удобный для себя темп. Подытожив результаты, учёные сделали вывод о том, что те участники, которые выбрали для себя быструю ходьбу, продемонстрировали уменьшение опасности досрочной кончины от любой болезни на двадцать процентов. Одновременно у людей пожилого возраста этот параметр уменьшился практически в два раза.

Кроме того, что ходьба улучшает уровень здоровья, эта физическая активность способствует избавлению от лишнего веса и предотвращению появления ожирения.