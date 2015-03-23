Ученые пошевелили отрезанной ногой таракана при помощи искусственного нерва

Южнокорейские биоинженеры продвинулись в изучении нервной системы и механизмов передачи сигналов. Свое исследование они опубликовали в издании Science.

Команда сотрудников Сеульского университета во главе с Тхэ-У ли разработали электронный заменитель афферентного нерва, который передает сигналы по нервам при тактильном контакте с предметами. Их устройство распознает давление на кожу, как механорецепторы, превращает сигналы в потенциал действия, подобно нервным волокнам, а также действует подобно синапсам.

Датчики давления состоят из двух электродов: один состоит из золота, а другой из углеродных нанотрубок. Любое прикосновение увеличивает площадь контакта между электродами и снижает электрическое сопротивление. Благодаря этим показателям система вычисляет силу давления. Данные передаются через кольцевой осциллятор в виде кода из последовательных импульсов. Авторы пишут, что эта часть не совпадает с органическими аналогами. Потому как усиление давления провоцирует изменения не только в частоте, но и амплитуде колебаний сигнала. Роль же синапсов исполняет транзистор.

Исследователи показали на видео работу своего проекта. Они присоединили устройство к таракану и его отрезанной ноге. Спровоцировав реакцию, ученые заставили конечность шевелиться.

Разработчики предполагают, что их работа поможет снабдить полноценной чувствительностью протезы для людей. В теории, реализация подобной технологии поможет инвалидам с искусственными руками читать шрифт Брайля. Более того, южнокорейцы стремятся научить чувствовать касания механических роботов. Тогда они смогут лучше реагировать на изменения окружающей среды, чтобы действовать более точно и аккуратно.